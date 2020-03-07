Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В Ханое, где в апреле пройдёт этап Ф-1, зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Ханое, где в апреле пройдёт этап Ф-1, зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Авто / Формула-1 0

Президент народного комитета Ханоя Нгуен Дак Чанг провёл пресс-конференцию, на которой сообщил о первом случае заражения коронавирусом в городе, сообщает VN Express.

Заболевшей оказалась 26-летняя девушка, путешествовавшая по Европе и вернувшаяся в Ханой 2 марта. Таким образом, на протяжении нескольких дней девушка находилась вне карантина. В городе принимаются все меры, чтобы остановить распространение болезни, в частности, власти ищут пассажиров, находившихся с ней в одном самолёте.

«Что касается гонки Формулы-1, то решение останется за руководством Федерации автоспорта и экспертами, именно они оценят ситуацию и примут окончательное решение», — подчеркнул на пресс-конференции Нгуен Дак Чанг.

COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник в 90 стран мира. Зафиксировано более 100 тысяч заболевших, из них 3400 скончалось.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020