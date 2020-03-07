В «Мерседесе» не переживают по поводу возможного дефицита талантливых гонщиков

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о возможном будущем команды после ухода Льюиса Хэмилтона. Вольф отметил, что у команды есть два молодых пилота — Джордж Расселл и Эстебан Окон.
«Думаю, что у нас интересные молодые гонщики, которые являются частью семьи „Мерседеса“. Джордж Расселл является младшим пилотом „Мерседеса“, и я вижу у него светлое будущее. Кроме того, у нас есть Эстебан Окон, который не так далеко от нас. Сегодня он „Рено“, но остаётся двоюродным братом для нашей семьи.
Глядя на Макса и Шарля, должен сказать, что эти парни всегда будут стремиться выступать в лучших командах. Так что важны детали, а не срок, на который подписаны их контракты. Для нас самое важное — построить болид, который будет самым быстрым», — приводит слова Тото Вольфа Autosport.
- 7 марта 2020
-
14:55
-
13:24
-
11:46
-
10:54
-
09:49
-
08:55
-
07:49
-
01:10
- 6 марта 2020
-
23:56
-
23:14
-
22:59
-
21:29
-
20:11
-
19:12
-
17:51
-
17:11
-
16:52
-
16:01
-
15:21
-
14:03
-
13:01
-
12:10
-
11:11
-
10:12
-
09:00
-
00:53
- 5 марта 2020
-
23:58
-
22:57
-
21:57
-
20:58
-
19:52
-
18:58
-
17:59
-
16:13
-
15:35