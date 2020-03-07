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В «Мерседесе» не переживают по поводу возможного дефицита талантливых гонщиков

В «Мерседесе» не переживают по поводу возможного дефицита талантливых гонщиков
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о возможном будущем команды после ухода Льюиса Хэмилтона. Вольф отметил, что у команды есть два молодых пилота — Джордж Расселл и Эстебан Окон.

«Думаю, что у нас интересные молодые гонщики, которые являются частью семьи „Мерседеса“. Джордж Расселл является младшим пилотом „Мерседеса“, и я вижу у него светлое будущее. Кроме того, у нас есть Эстебан Окон, который не так далеко от нас. Сегодня он „Рено“, но остаётся двоюродным братом для нашей семьи.

Глядя на Макса и Шарля, должен сказать, что эти парни всегда будут стремиться выступать в лучших командах. Так что важны детали, а не срок, на который подписаны их контракты. Для нас самое важное — построить болид, который будет самым быстрым», — приводит слова Тото Вольфа Autosport.

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