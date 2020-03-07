Бинотто: мы будем использовать командную тактику

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что он готов применять командную тактику в сезоне-2020, если это потребуется.
«Шарль доказал, что он готов к борьбе. Думаю, что он просто фантастически провёл прошлый сезон. В конце года он был на одном уровне с Себастьяном Феттелем, если говорить о результатах. Он способен на многое. Думаю, что на старте сезона-2020 они будут на одном уровне. Наши гонщики также понимают, что интересы команды превыше всего. Мы можем использовать командную тактику. Я не говорю, что этого не будет. Мы будем использовать командную тактику в интересах команды в предельно очевидных ситуациях.
Команда всегда на первом месте. Наши гонщики лучше знают друг друга, у них отличные взаимоотношения. Я доволен нашим общением, тем, как они работают над прогрессом болида. Мне нечего им сказать, они сами знают, как им действовать, если мы хотим побеждать», — приводит слова Маттиа Бинотто Motorsport.
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