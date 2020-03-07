Андретти: вопрос не в том, станет ли Ферстаппен чемпионом, а в том, когда он им станет
Чемпион мира 1978 года Марио Андретти поделился мнением о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене.
«Я стал поклонником Ферстаппен с его появления в гонках. Он показывает невероятно выдающиеся качества. Такой талант появляется очень редко. У него есть потенциал для того, чтобы стать чемпионом мира. Вопрос сейчас стоит не в том, станет ли он чемпионом, а в том, когда он им станет. Если у „Ред Булл“ будет хорошая машина, остальное останется за Максом.
За ним интересно наблюдать. Обычно по дождевым гонкам можно увидеть талант гонщика, а в дождь Макс выступает очень хорошо. Мне нравится его подход к гонкам. Учитывая уровень „Ред Булл“, я думаю, что они будут бороться с „Мерседесом“ и „Феррари“, — приводит слова Марио Андретти GPFans.
Читайте также
- 7 марта 2020
-
16:43
-
15:57
-
14:55
-
13:24
-
11:46
-
10:54
-
09:49
-
08:55
-
07:49
-
01:10
- 6 марта 2020
-
23:56
-
23:14
-
22:59
-
21:29
-
20:11
-
19:12
-
17:51
-
17:11
-
16:52
-
16:01
-
15:21
-
14:03
-
13:01
-
12:10
-
11:11
-
10:12
-
09:00
-
00:53
- 5 марта 2020
-
23:58
-
22:57
-
21:57
-
20:58
-
19:52
-
18:58
-
17:59
Партнерский контент