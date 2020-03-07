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Андретти: вопрос не в том, станет ли Ферстаппен чемпионом, а в том, когда он им станет

Андретти: вопрос не в том, станет ли Ферстаппен чемпионом, а в том, когда он им станет
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти поделился мнением о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Я стал поклонником Ферстаппен с его появления в гонках. Он показывает невероятно выдающиеся качества. Такой талант появляется очень редко. У него есть потенциал для того, чтобы стать чемпионом мира. Вопрос сейчас стоит не в том, станет ли он чемпионом, а в том, когда он им станет. Если у „Ред Булл“ будет хорошая машина, остальное останется за Максом.

За ним интересно наблюдать. Обычно по дождевым гонкам можно увидеть талант гонщика, а в дождь Макс выступает очень хорошо. Мне нравится его подход к гонкам. Учитывая уровень „Ред Булл“, я думаю, что они будут бороться с „Мерседесом“ и „Феррари“, — приводит слова Марио Андретти GPFans.

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