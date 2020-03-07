Риккардо считает, что в 2020 году ситуация с обгонами ухудшится

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо ожидает дальнейшего ухудшения ситуации с обгонами в 2020 году. По мнению австралийца, стабильность регламента между 2019 и 2020 годами будет лишь способствовать этому.
«В 2020 году у машин будет ещё больше прижимной силы. Так как мы будем быстрее, мы будем создавать большие потоки грязного воздуха и когда ты будешь ехать позади, то будешь чувствовать это очень сильно. На таких трассах как в Испании преследовать соперников будет очень трудно. Ситуация с обгонами станет только хуже», — приводит слова австралийского пилота GrandPX.news.
Напомним, 2020 год последний, в котором Формула-1 будет проходить по действующему регламенту. С 2021 года в чемпионате будет внедрён новый регламент, который, в том числе, должен будет облегчить ситуация с обгонами.
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