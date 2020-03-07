В Нидерландах считают, что коронавирус не помешает проведению этапа Формулы-1
Экс-пилот Формулы-1, руководитель организационного комитета Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс считает, что эпидемия коронавируса не помешает проведению этапа чемпионата мира в Зандворте.
«Мы должны оставить эту ситуацию под контролем Министерства здравоохранения Нидерландов. Я понимаю, что проблема здравоохранения в мировом масштабе важнее спортивного мероприятия, но на данный момент нет никаких предпосылок для пересмотра календаря.
Будем ждать. Знаю, что Женевский автосалон был отменён, но дело в том, что он проводится в закрытом помещении. Гонка в Зандворте пройдёт под открытым воздухом, думаю, у нас будет больше свободы действий", — приводит слова Ламмерса GrandPX.news.
Гонка Формулы-1 в Нидерландах состоится 3 мая.
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