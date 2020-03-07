Норрис — о коронавирусе: никогда не пожимаю руку Сайнсу

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями о ситуации с коронавирусом. Британец, традиционно для себя не обошёлся без юмора, сказав, что он никогда не пожимает руку напарнику по команде Карлосу Сайнсу.

«Никогда не пожимаю руку Карлосу Сайнсу. Обычно я просто бью его или говорю привет, то же самое делает и он. На самом деле, просто не нужно прикасаться к тем вещам, к которым прикасаются все, не нужно пожимать всем руки. Достаточно будет здороваться при помощи локтей или давать друг другу пять.

Что касается предстоящего сезона, я более расслаблен, чем в прошлом году. В минувшем сезоне я нервничал и не мог насладиться гонками в полной мере. Теперь чувствую себя гораздо лучше. Нас ждёт плотная борьба с командами середины пелотона. Так что нам предстоит упорная работа. «Рейсинг Пойнт» на шаг впереди нас, но я надеюсь, что мы опередим их", — приводит слова британца AS.