На «Зандворте» впервые после реконструкции произошла авария
С 1 по 3 мая в Формуле-1 впервые за много лет пройдёт Гран-при Нидерландов. Инициаторы этапа для проведения гонки провели серьёзную реконструкцию автодрома «Зандворт». Не так давно на нём впервые поработал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен — гонка в Нидерландах будет для него домашней.
Ну а седьмого марта на обновлённой трассе произошла и первая серьёзная авария. Она случилась на финальном этапе зимней серии гонок на выносливость. Контакт между «БМВ» и «Порше» привёл к тому, что машина «Порше» вылетела с трассы и перевернулась в воздухе. К счастью, пилот не пострадал и сумел выбраться из автомобиля самостоятельно.
Видео яркого эпизода аварии доступно на канале ScheivlakTV в социальной сети YouTube.
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