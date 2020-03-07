На «Зандворте» впервые после реконструкции произошла авария

С 1 по 3 мая в Формуле-1 впервые за много лет пройдёт Гран-при Нидерландов. Инициаторы этапа для проведения гонки провели серьёзную реконструкцию автодрома «Зандворт». Не так давно на нём впервые поработал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен — гонка в Нидерландах будет для него домашней.

Ну а седьмого марта на обновлённой трассе произошла и первая серьёзная авария. Она случилась на финальном этапе зимней серии гонок на выносливость. Контакт между «БМВ» и «Порше» привёл к тому, что машина «Порше» вылетела с трассы и перевернулась в воздухе. К счастью, пилот не пострадал и сумел выбраться из автомобиля самостоятельно.

Видео яркого эпизода аварии доступно на канале ScheivlakTV в социальной сети YouTube.