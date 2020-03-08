Часть регионов Италии закрыта для въезда и выезда. «Феррари» и «Альфа Таури» в зоне риска

7 марта правительство Италии приняло новые ограничительные меры в связи с быстрым распространением коронавируса на территории страны. Так, было принято решение закрыть для въезда и выезда 14 регионов Grandprix247.

В список попали и провинции, где базируются команды «Феррари» (Модена) и «Альфа Таури» (Эмилья-Романья). Пока не совсем понятно, насколько это может повлиять на работу коллективов Формулы-1. В постановлении руководства страны говорится, что покидать зону карантина можно будет лишь тем, кого ожидают неотложные дела по работе. Будет ли это касаться чемпионата мира Ф-1, непонятно.

Вместе с тем участию «Феррари» и «Альфа Таури» на Гран-при Австралии, вероятнее всего, ничто не угрожает. Часть персонала уже покинула Италию.

Напомним, Италия стала эпицентром коронавируса в Европе.