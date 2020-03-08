В «Пирелли» прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В руководстве «Пирелли» прокомментировали ситуацию с коронавирусом. По словам главы автоспортивного подразделения компании Марио Изолы, «Пирелли» находится в постоянном контакте с боссами Формулы-1.
«Как и другие крупные компании, базирующиеся на севере Италии, мы приняли ряд определённых мер. Всё что можем делать — продолжать мониторить ситуацию и оставаться в постоянном контакте с ФОМ, ФИА и командами.
В Милане у нас есть свой департамент здравоохранения, который находится на связи со штаб-квартирой Формулы-1. Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы понять происходящее и оценить дальнейшие перспективы", — приводит слова Изолы Nextgen-Auto.
7 марта правительство Италии приняло решение закрыть для въезда и выезда 14 провинций Италии, в том числе и ту, где базируется «Пирелли».
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