Ньюгарден: в Формуле-1 смотрят на американских пилотов свысока. Это глупо

Действующий чемпион IndyCar Джозеф Ньюгарден поделился мыслями о нынешнем положении вещей в Формуле-1. По его мнению, в Ф-1 свысока смотрят на выходцев из США.
«Конечно, когда-то я хотел выступать в Формуле-1. В 17 лет я отправился в Европу. Хотел попробовать пробиться в Формулу-1. У меня неплохо получалось, но потом деньги закончились.
Формула-1 очень дорогая и гламурная серия. Но, если не выступаешь в «Феррари» или «Мерседесе», у тебя практически нет шансов на победу. Это деморализует.
Мне бы и сейчас хотелось попробовать силы в чемпионате, но для выходца из США это сложно. Скажу честно, в Ф-1 на американских пилотов смотрят свысока. Это глупо. В гонках достаточно американцев, которые смогли бы там побеждать", — приводит слова Ньюгардена New York Times.
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