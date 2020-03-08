Ньюгарден: в Формуле-1 смотрят на американских пилотов свысока. Это глупо

Действующий чемпион IndyCar Джозеф Ньюгарден поделился мыслями о нынешнем положении вещей в Формуле-1. По его мнению, в Ф-1 свысока смотрят на выходцев из США.

«Конечно, когда-то я хотел выступать в Формуле-1. В 17 лет я отправился в Европу. Хотел попробовать пробиться в Формулу-1. У меня неплохо получалось, но потом деньги закончились.

Формула-1 очень дорогая и гламурная серия. Но, если не выступаешь в «Феррари» или «Мерседесе», у тебя практически нет шансов на победу. Это деморализует.

Мне бы и сейчас хотелось попробовать силы в чемпионате, но для выходца из США это сложно. Скажу честно, в Ф-1 на американских пилотов смотрят свысока. Это глупо. В гонках достаточно американцев, которые смогли бы там побеждать", — приводит слова Ньюгардена New York Times.