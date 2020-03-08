Глок — о моторах «Феррари»: ещё в прошлом году всё указывало на то, что команда жульничает

Экс-пилот Формулы-1 Тимо Глок поделился мыслями о скандальной ситуации, сложившейся вокруг силовых установок «Феррари». По словам немца, ещё в 2019 году было понятно, что с двигателями «Скудерии» не всё однозначно.

«Ещё в прошлом году всё указывало на то, что команда жульничает. Когда в ходе сезона другие команды потребовали провести расследование, «Феррари» вдруг резко замедлилась. Ферстаппен публично обвинил команду в нечистой игре, а на заключительном этапе чемпионата — Гран-при Абу-Даби — возникла ситуация с уровнем топлива в болиде Шарля Леклера. Думаю, тогда с мотором всё было неоднозначно», — приводит слова Глока GPblog.