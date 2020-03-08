Власти Италии разрешили «Феррари» выехать из страны на этап Формулы-1 в Австралии

Сотрудники команды Формулы-1 «Феррари» получили разрешение на выезд из страны от властей Италии, сообщает GPBlog. Источник внутри команды сообщил, что у представителей команды нет проблем с пересечением границы. Завтра, 9 марта, из Италии в Австралию должны отправиться последние сотрудники «Феррари», включая руководителя команды Маттиа Бинотто. Таким образом, участию «Феррари» в Гран-при Австралии ничего не угрожает.



Напомним, ранее стало известно, что правительство Италии приняло новые ограничительные меры в связи с быстрым распространением коронавируса на территории страны. Так, было принято решение закрыть для въезда и выезда 14 регионов.



Напомним, Италия стала эпицентром коронавируса в Европе — в стране зафиксировано 5883 случая заражения COVID-19.