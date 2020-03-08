В «Феррари» прокомментировали ситуацию вокруг их отъезда на Гран-при Австралии

Команда Формулы-1 «Феррари» опубликовала официальное заявление относительно ситуации вокруг вспышки коронавируса в Италии и закрытия 14 районов для въезда и выезда, включая Модену, в которой базируется команда. Ранее стало известно, что команде разрешили выезд из страны на Гран-при Австралии.



«Следуя тем мерам, что были объявлены правительством Италии вчера вечером, мы отслеживаем и оцениваем ситуацию и находимся в тесном контакте с властями и всеми вовлечёнными организациями.



Для „Феррари“ соблюдение правительственных постановлений представляет собой гарантию обеспечения безопасности сотрудников и их семей, что является нашим приоритетом. Каждое наше решение будет отталкиваться от этого принципа.



Часть команды и оборудования уже прибыла в Мельбурн, отъезд оставшихся членов команды будет осуществляться в соответствии с программой, если мы не получим обратного распоряжения», — приводит заявление «Феррари» в своём «твиттере» журналист Эндрю Бенсон.