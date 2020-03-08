Джеймс Ки — о «Рейсинг Пойнт»: копировать идеи соседа — это последнее дело

Технический директор «Макларена» Джеймс Ки прокомментировал ситуацию вокруг нового болида «Рейсинг Пойнт», который отличается большим сходством с прошлогодним болидом «Мерседеса».
«Копировать идеи соседа — это последнее дело. Основная задача инженеров в Формуле-1 — переиграть соперников, придумать и внедрить более совершенную идею. Все видели фото и обсуждали вопрос с „Рейсинг Пойнт“. Но сейчас мы бы хотели сосредоточиться на себе. Но мы следим за конкурентами. Очевидно, что „Рейсинг Пойнт“ удалось совершить большой скачок в вопросе производительности. Было бы неправильно думать иначе.
Уникальность Формулы-1 в том, что здесь соревнуются не только гонщики, но и команды. Как инженер ты хочешь быть лучше других, для меня лично это является дополнительной мотивацией», — цитирует Джеймса Ки F1i.
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