Глок: если мотор «Феррари» нарушал правила, то команду нужно дисквалифицировать

Экс-пилот Формулы-1 гонщик DTM Тимо Глок поделился мнением о скандальной ситуации, сложившейся вокруг силовых установок «Феррари». Немец уверен, что если «Феррари» действительно нарушила правила, то должна быть дисквалифицирована по итогам сезона-2019.



«Если двигатель „Феррари“ действительно не соответствовал регламенту, то одного штрафа будет недостаточно. Они знали, что нарушают правила, но всё равно делали по-своему. „Феррари“ нужно дисквалифицировать и лишить всех очков в чемпионате, а тот, кто принял это решение в команде, должен уйти из Формулы-1. Тут нет других вариантов», — приводит слова Глока Racingnews365.nl.



Напомним, ранее команды Формулы-1 выразили недовольство секретной сделкой между ФИА и «Феррари». Объяснения, предоставленные ФИА по требованию участников чемпионата, не удовлетворили протестующие коллективы. По сведениям источников, команды написали в ФИА второе письмо.