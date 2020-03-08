Хэмилтон: я готов лучше, чем когда-либо

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о подготовке к сезону.



«Каждый год я стараюсь найти правильный баланс и быть максимально готовым атлетом, хорошим бизнесменом и показывать результат во всех областях. Это нелегко, но я отдаю все силы. Я прислушиваюсь к своему телу, пытаюсь как можно лучше питаться. В этом году я смог сделать шаг вперёд, стать сильнее, чем был раньше, чему я очень рад. Я готов лучше, чем когда-либо, и скоро начну свой путь к первой гонке сезона.



Тело и разум едины, вот что я хотел донести до вас. Заботьтесь о них и питайте тело и разум правильно. Здоровье — главное богатство. Если вы думаете, что на что-то неспособны, то это неправильный настрой, потому что вы можете всё, на что направите свой разум. Нужно выбирать правильный настрой, а тренировки помогут в этом, они помогут лучше себя чувствовать. Я знаю, что вы сможете, а теперь это знаете и вы», — написал Хэмилтон в своём «инстаграме».