Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон: я готов лучше, чем когда-либо

Хэмилтон: я готов лучше, чем когда-либо
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о подготовке к сезону.

«Каждый год я стараюсь найти правильный баланс и быть максимально готовым атлетом, хорошим бизнесменом и показывать результат во всех областях. Это нелегко, но я отдаю все силы. Я прислушиваюсь к своему телу, пытаюсь как можно лучше питаться. В этом году я смог сделать шаг вперёд, стать сильнее, чем был раньше, чему я очень рад. Я готов лучше, чем когда-либо, и скоро начну свой путь к первой гонке сезона.

Тело и разум едины, вот что я хотел донести до вас. Заботьтесь о них и питайте тело и разум правильно. Здоровье — главное богатство. Если вы думаете, что на что-то неспособны, то это неправильный настрой, потому что вы можете всё, на что направите свой разум. Нужно выбирать правильный настрой, а тренировки помогут в этом, они помогут лучше себя чувствовать. Я знаю, что вы сможете, а теперь это знаете и вы», — написал Хэмилтон в своём «инстаграме».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020