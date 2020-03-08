Хэмилтон: я готов лучше, чем когда-либо

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о подготовке к сезону.
«Каждый год я стараюсь найти правильный баланс и быть максимально готовым атлетом, хорошим бизнесменом и показывать результат во всех областях. Это нелегко, но я отдаю все силы. Я прислушиваюсь к своему телу, пытаюсь как можно лучше питаться. В этом году я смог сделать шаг вперёд, стать сильнее, чем был раньше, чему я очень рад. Я готов лучше, чем когда-либо, и скоро начну свой путь к первой гонке сезона.
Тело и разум едины, вот что я хотел донести до вас. Заботьтесь о них и питайте тело и разум правильно. Здоровье — главное богатство. Если вы думаете, что на что-то неспособны, то это неправильный настрой, потому что вы можете всё, на что направите свой разум. Нужно выбирать правильный настрой, а тренировки помогут в этом, они помогут лучше себя чувствовать. Я знаю, что вы сможете, а теперь это знаете и вы», — написал Хэмилтон в своём «инстаграме».
- 8 марта 2020
-
23:01
-
21:02
-
19:28
-
18:41
-
17:40
-
16:57
-
15:50
-
14:39
-
12:58
-
11:32
-
10:59
-
09:58
-
01:12
- 7 марта 2020
-
23:59
-
22:43
-
21:20
-
19:48
-
18:55
-
17:38
-
16:43
-
14:55
-
13:24
-
11:46
-
10:54
-
09:49
-
08:55
-
07:49
-
01:10
- 6 марта 2020
-
23:56
-
23:14
-
22:59
-
21:29
-
20:11
-
19:12
-
17:51