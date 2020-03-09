Глок считает, что «Макларен» может стать альтернативой для Феттеля

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок поделился мнением о пилоте «Феррари» Себастьяне Феттеле.



«У Феттеля скоро закончится контракт, пока его не спешат продлевать, так что он должен сделать выводы. Возможно, ему стоит настаивать на своих условиях или искать альтернативу. Например, „Макларен“. Командой руководит немец, который недавно занял этот пост. Зайдль наверняка хотел бы видеть в команде опытного немецкого пилота.



Можно попробовать найти вариант в „Мерседесе“. Один Вольф знает, продлят ли контракт его пилоты. Для Феттеля закрыта только дверь в „Ред Булл“. Леклер доказал, что он способен выступать на одном уровне с ФЕттелем. Но если у Себа будет машина, в которой ему будет комфортно, если она ему подойдёт, то Леклеру станет сложнее», — цитирует Тимо Глока Speedweek.