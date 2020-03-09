Грожан: никогда не услышу на улице то, что мне пишут в комментариях

Пилот «Хааса» Ромен Грожан рассказал о своём отношении к критике в соцсетях.



«Я никогда не услышу на улице то, что мне пишут в комментариях. Но пусть лучше обо мне говорят противоречиво, чем молчат. Кто-то на моей стороне, кто-то — нет. Это нормально. Иногда я переписываюсь с пользователями в социальных сетях. Для этого и нужны соцсети — почему бы не спросить о том, почему пользователь говорит, что Грожан попадал в аварии во всех гонках в 2019 году? Покажи мне статистику и мы поговорим.



Иногда к человеку прилипает ярлык. Это жизнь. Когда ты хорошо выступаешь, тебя поддерживают. Когда нет — критикуют. Некоторые быстро находят причину для критики, но, к ак я уже сказал, на улице я подобного ни разу не слышал», — приводит слова Грожана Autosport.