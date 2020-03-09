Риккардо восхитился Хэмилтоном

Гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал об отношении к Льюису Хэмилтону («Мерседес»), шестикратному чемпиону Формулы-1. По мнению Риккардо, не стоит умалять значения достижений Хэмилтона лишь потому, что в его распоряжении имеется лучший в пелотоне болид.
«Многие не слишком высоко ценят достижения Льюиса, так как у него в последние годы была наилучшая машина, из-за чего ему приходилось легче, чем остальным. Но у его напарника была такая же машина, а Льюис выехал на трассу и дал результат.
У меня в карьере было кое-что из того, через что прошёл Льюис. Я боролся за победы. Но я не могу сказать так обо всём. Я не боролся в Абу-Даби за титул, а он боролся и в большинстве случаев выходил победителем. Такое постоянное давление закаляет характер. Я уважаю его на все сто. У него этого не отнять», — цитирует Риккардо Sydney Morning Herald.
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