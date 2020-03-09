Брандл посоветовал Хэмилтону «сделать Шумахера» и перейти в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телеэксперт Мартин Брандл дал совет Льюису Хэмилтону («Мерседес»), шестикратному чемпиону мира. По мнению Брандла, Хэмилтону стоит сменить команду и перейти в «Феррари» в сезоне-2021.
Напомним, действующее соглашение британца с «Мерседесом» истекает после сезона-2020.
«Надеюсь, он перейдёт в «Феррари». Это была бы потрясающая история. Сделать Шумахера, а также выиграть чемпионат с тремя разными командами — это было бы впечатляюще.
Я как-то спросил об этом Льюиса. Он ответил: у меня есть красный цвет на шлеме, это один из моих любимых цветов. Но сейчас он крепко стоит в «Мерседесе», — приводит слова Брандла Evening Standard.
Михаэль Шумахер, семикратный чемпион Формулы-1, становился чемпионом с «Бенеттоном» и «Феррари», а Хэмилтон до пяти титулов в составе «Мерседеса» завоевал одно чемпионство с «Маклареном».
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