Хэмилтон показал фото в медицинской маске, а потом удалил его

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который в настоящее время готовится к Гран-при Австралии, опубликовал в своём «инстаграме» фотографию в медицинской маске, намекая на коронавирус.

«Кто-то уже кашляет на этом рейсе. Нет!» — подписал фотографию Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон Фото: https://www.instagram.com/lewishamilton/?hl=ru

Вскоре британец удалил снимок.

Ранее стало известно, что болельщики смогут посетить Гран-при Австралии в обычном режиме, несмотря на угрозу распространения коронавируса. Этап Формулы-1 в Мельбурне, который по традиции открывает очередной сезон, пройдёт с 13 по 15 марта.

Напомним, ранее в Формуле-1 из-за риска распространения коронавирусной инфекции Гран-при Китая, который должен был пройти с 17 по 19 апреля, перенесли на неопределённую дату. Проведение этапа во Вьетнаме, запланированного на период с 3 по 5 апреля, также под вопросом.