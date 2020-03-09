Хэмилтон показал фото в медицинской маске, а потом удалил его

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который в настоящее время готовится к Гран-при Австралии, опубликовал в своём «инстаграме» фотографию в медицинской маске, намекая на коронавирус.
«Кто-то уже кашляет на этом рейсе. Нет!» — подписал фотографию Хэмилтон.
Льюис Хэмилтон
Фото: https://www.instagram.com/lewishamilton/?hl=ru
Вскоре британец удалил снимок.
Ранее стало известно, что болельщики смогут посетить Гран-при Австралии в обычном режиме, несмотря на угрозу распространения коронавируса. Этап Формулы-1 в Мельбурне, который по традиции открывает очередной сезон, пройдёт с 13 по 15 марта.
Напомним, ранее в Формуле-1 из-за риска распространения коронавирусной инфекции Гран-при Китая, который должен был пройти с 17 по 19 апреля, перенесли на неопределённую дату. Проведение этапа во Вьетнаме, запланированного на период с 3 по 5 апреля, также под вопросом.
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