Леклер: буду рад, если Феттель останется в команде после сезона-2020

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о напарнике, Себастьяне Феттеле.
«У меня с Себастьяном Феттелем прекрасные рабочие отношения. Он здорово помог мне в прошлом сезоне, и я чувствую уважение к нему. Я не уверен, останется ли он в команде в сезоне-2021, но приму любое решение руководства. Буду рад, если он останется», — приводит слова Шарля Леклера Racingnews365.nl.
Напомним, ранее в «Феррари» продлили контракт с Леклером. Контракт монегаска с «Феррари» теперь действует до 2024 года, в то время как нынешнее соглашение Феттеля истекает в конце сезона-2020.
В 2019 году 22-летний Леклер выиграл две гонки и, заработав за сезон 264 очка, занял четвёртое место в личном зачёте. 32-летний Себастьян Феттель, четырёхкратный чемпион Формулы-1, выиграл одну гонку и стал пятым, уступив напарнику 24 очка.
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