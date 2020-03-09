Марко: коронавирус не опаснее обычной простуды

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением об эпидемии коронавируса.
«Похоже, что ситуация в Австралии под контролем. В Бахрейне никогда и не было большой посещаемости на трибунах, так что ничего страшного не произойдёт, если гонку посмотрят по телевизору. Больше всего вопросов сейчас об этапе во Вьетнаме, но, надеюсь, что всё будет в порядке.
Стало чуть сложнее с перелётами, так что придётся довольно трудно с перебронированием билетов. В Австралию мы полетим через Дубай из-за тех мер, что приняли в Гонконге и Сингапуре. Вирус не настолько смертельно опасен, как его пытаются показать, но он может нанести колоссальный ущерб общественной жизни. Коронавирус не опаснее обычной простуды. Нужно мыслить позитивно!», — приводит слова Хельмута Марко Speedweek.
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