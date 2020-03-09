Бинотто: в эти трудные времена мы должны вернуть людям улыбку

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от первой гонки сезона Формулы-1 — Гран-при Австралии.



«После долгой, напряжённой работы над машиной зимой пришло время оценить расстановку сил и понять, насколько эффективными будут наши новинки, которые мы подготовили за последние месяцы. Мы знаем силу соперников, но впереди долгий сезон, в котором всё будет решаться темпом доработки болида, его надёжностью и тем, насколько эффективно будет работать команда. Мы готовимся решать проблемы сплочённым коллективом, понимаем сложность в достижении поставленной цели и гордимся тем, как поддерживают нас болельщики по всему миру.



Сейчас Италия переживает трудные времена, как и весь мир, и мы, как часть спорта в глобальном понимании, должны вернуть улыбку людям, которые с нетерпением ждут первый этап сезона, как и мы сами», — приводит слова Маттиа Бинотто официальный сайт «Феррари».