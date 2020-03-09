Феттель: Мельбурн — это солнце, невероятная атмосфера и кочки
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от первой гонки сезона Формулы-1 — Гран-при Австралии. Немец отметил, что первая гонка сезона всегда является особенной.
«Когда слышишь о Мельбурне, сразу представляются три вещи — солнце, невероятная атмосфера и кочки.
Солнце? Обычно там хорошая погода. Атмосфера в дни уик-энда просто фантастическая, а кочки нас ждут в Альберт-Парке каждый год. Но именно это делает трассу сложной с технической точки зрения, поэтому она так и нравится гонщикам. Первая гонка сезона всегда особенная. Именно в эти выходные мы узнаем истинную расстановку сил в пелотоне», — приводит слова Себастьяна Феттеля официальный сайт «Феррари».
Гран-при Австралии будет проходить с 13 по 15 марта в Мельбурне.
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