Ферстаппен: неважно, кто мой соперник, если борьба идёт за первую позицию

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что для него не имеет значения, с кем бороться за победы в гонках.



«Абсолютно неважно, кто мой соперник, если борьба идёт за первую позицию. Для меня это самое важное. Будет это розовая, серая или красная машина, шестикратный чемпион мира или новичок серии, мне без разницы. Я хочу побеждать. Когда вы посмотрите на результаты гонок через 10 лет, то будет иметь значение лишь первое место, вам не будет интересно, кто был в соперниках.



То же самое можно сказать и о команде. Я надеюсь, что мы сможем бороться за победы с самого начала сезона. Все мотивированны на успех, и я верю, что мы сможем вернуться к эре побед «Ред Булл». Менять команду для меня не имело никакого смысла», — приводит слова Макса Ферстаппена Crash.