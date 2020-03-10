Квята высоко оценили на официальном сайте Формулы-1

Журналист Уилл Бакстон, освещающий Формулу-1 на официальном сайте чемпионата, объяснил, почему за россиянином Даниилом Квятом, выступающим за «Альфа Таури», нужно будет внимательно следить в сезоне-2020. По мнению обозревателя, в 2019 году Квят выступал даже лучше, чем в 2015-м, когда опередил Даниэля Риккардо, который был его напарником по «Ред Булл».
«О Квяте почти не вспоминают, обсуждая Формулу-1. Но сезон-2019 стал для него прорывом, и я считаю, что его пора оценить по новой.
Он пребывал в тени, пока Албон и Гасли спорили за место в «Ред Булл». Но я готов утверждать, что Даниил ещё никогда не выступал настолько хорошо и стабильно. Думаю, он выступает даже лучше, чем тогда, когда опередил Дэна Риккардо в чемпионате», — приводятся слова журналиста на официальном сайте Формулы-1.
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