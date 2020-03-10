Норрис рассказал о вреде доминирования «Мерседеса»

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис посетовал, что «Мерседес», скорее всего, и в грядущем сезоне выиграет оба титула. Немецкая команда доминирует в Формуле-1 с сезона-2014, когда в чемпионат вернулись турбомоторы.

«Знаю многих людей, которые не следят за Формулой-1, потому что они видят, как «Мерседес» всё время побеждает, а со стороны это выглядит скучно. Надеюсь, этого не случится в этом году, но всё-таки похоже, что они опять победят. Жаль, это плохо, но что я могу поделать?

В «Мерседесе» уделяют внимание невероятному количеству мелочей, как вот, например, рулевое колесо. Они рожают эти безумные идеи, и за это стоит снять перед ними шляпы. Всем остальным надо лучше справляться с работой и догонять», — приводит слова Норриса RTE.

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