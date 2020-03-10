Марко объявил дедлайн для ФИА, заключившей тайную сделку с «Феррари». Это 10 марта

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о ситуации вокруг второго письма команд Формулы-1, недовольных тайной сделкой ФИА и «Феррари». Австриец намекнул, что команды действительно могут обратиться в суд, если федерация не даст ответов на их вопросы сегодня, 10 марта.

Напомним, ФИА провела расследование в отношении силовых установок «Феррари» образца 2019 года. В конце минувшего месяца в ФИА опубликовали вердикт по этому делу. В федерации уклонились от конкретных формулировок, отметив, что с «Феррари» было достигнуто соглашение. При этом не указывалось, обходили или нет в «Скудерии» технический регламент на протяжении 2019 года. После этого команды Формулы-1, которые не используют двигатели «Феррари», выступили с совместным заявлением по поводу сделки, потребовав от ФИА раскрыть итоги расследования. Федерация отреагировала на это своим заявлением, но команды в ответ написали второе письмо.

«Пока мы получили только одно письмо от Всемирного совета ФИА по автоспорту. Оно нас не удовлетворило.

Мы в своём письме попросили ФИА ответить на вопросы и задали дедлайн, после которого можно двигаться дальше. Но мы как команда не можем согласиться с тем, что происходит, после того как были обнаружены нарушения. Наш дедлайн истекает завтра (сегодня, 10 марта. — Прим. «Чемпионата»), — цитирует Марко Speedweek.