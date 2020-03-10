Квят рассказал о странных ощущениях от начала сезона Формулы-1 в Австралии

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», рассказал об ожиданиях от Гран-при Австралии, который пройдёт с 13 по 15 марта.

«Мы начинаем сезон на кочковатой трассе, и могут возникать странные ощущения, поскольку предсезонные тесты проходят на сравнительно гладком покрытии в Барселоне. Кочки осложняют процесс поиска настроек. Кроме того, в пятницу на трассе довольно грязно, и это также осложняет жизнь. Но трасса прорезинивается, и сцепление с асфальтом в ходе уик-энда улучшается.

Машина хорошо вела себя на тестах. Мы опробовали множество разных вещей, чтобы понять поведение автомобиля как можно быстрее. Мы определённо добились прогресса в сравнении с прошлым сезоном. Но посмотрим, в каком положении мы окажемся в сравнении с конкурентами. У машины большой потенциал, нужно лишь раскрыть его», — цитирует Квята пресс-служба команды.