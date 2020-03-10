Гасли: в Австралии все мы «снимаем штаны» и показываем, что у нас есть

Французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли, выступающий за «Альфа Таури», рассказал об ожиданиях от Гран-при Австралии, который пройдёт с 13 по 15 марта.

«Мельбурн — уникальный этап, поскольку это первая гонка в сезоне. Все так долго её ждут. Можно сказать, что здесь все мы, так сказать, снимаем штаны и показываем остальным, что у нас есть.

Ясно, что в середине пелотона ожидается плотная борьба — даже плотнее, чем в прошлом году. Сочетание различных типов поворотов в условиях низкого уровня сцепления с асфальтом — серьёзное отличие от Барселоны (где проходят предсезонные тесты. — Прим. «Чемпионата»), но нам нужно будет адаптироваться к этому.

Надеюсь, учитывая ситуацию с вирусом, в этом году нам удастся провести как можно больше гонок», — цитирует Гасли пресс-служба команды.