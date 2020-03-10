Латифи намекнул на желание «Уильямса» побороться с «Альфа Ромео»

Канадский гонщик «Уильямса» Николас Латифи уверен, что в сезоне-2020 его команда может составить конкуренцию «Альфа Ромео». В 2019 году «Альфа Ромео» заняла восьмое место в Кубке конструкторов, а «Уильямс» стал 10-м, последним.

По словам Латифи, «Уильямсу» удалось добиться существенного прогресса в межсезонье.

«Добились ли мы такого же прогресса, как и остальные? А может, мы прибавили больше, чем другие? Одно можно сказать наверняка: да, мы прибавили.

Я уже в нетерпении. Очень интересно посмотреть, в каком мы будем положении по сравнению с конкурентами. В последний день тестов Джордж Расселл ехал в темпе «Альфа Ромео». Это значит не так уж много, но я надеюсь, что мы сможем побороться с ними», — приводит слова канадца GrandPX.news.