Квят и Гасли снова разошлись в выборе шин на этап Формулы-1

В «Пирелли» опубликовали таблицу выбора командами Формулы-1 составов сликов на Гран-при Бахрейна, который пройдёт с 20 по 22 марта. Шинники привезут на этап составы С2, С3 и С4, которые станут «хардом», «медиумом» и «софтом» соответственно.
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят получит в своё распоряжение два комплекта «харда», в то время как его напарник Пьер Гасли — целых три. Зато у Квята будет сразу четыре комплекта «медиума» против трёх у Гасли. При этом и россиянин, и француз получат по семь комплектов «софта».
Фавориты, к которым принято причислять «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл», также разошлись в выборе. «Мерседес» сделал ставку на «софт», и Льюис Хэмилтон с Валттери Боттасом получат по семь комплектов шин самого мягкого состава, а другие лидеры — по шесть.
Если у вас не отображается таблица выбора шин, её можно посмотреть в официальном «твиттере» «Пирелли».
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