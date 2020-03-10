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«Ред Булл» пожаловался на тормоза «Мерседеса». ФИА отреагировала

«Ред Булл» пожаловался на тормоза «Мерседеса». ФИА отреагировала
Авто / Формула-1 0

«Ред Булл» поставил под сомнение легальность конструкции воздуховодов задних тормозов машины «Мерседеса», сообщил журналист немецкого издания Auto Motor und Sport Тобиас Грюнер.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» журналиста.

Сообщается, что ФИА отреагировала на жалобу «Ред Булл», выпустив соответствующую техническую директиву, в которой подробно описаны требования к конструкции тормозов. В связи с этим инженеры «Мерседеса» вынуждены внести изменения в конструкцию, чтобы исключить риск дисквалификации на Гран-при Австралии.

Этап в Мельбурне, который по традиции открывает очередной сезон Формулы-1, пройдёт с 13 по 15 марта.

Ранее гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о дедлайне для ФИА, которая сегодня, 10 марта, должна ответить на вопросы команд о тайной сделке с «Феррари». В противном случае недовольные коллективы, не исключено, обратятся в суд.

Марко объявил дедлайн для ФИА, заключившей тайную сделку с «Феррари». Это 10 марта
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