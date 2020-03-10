«Ред Булл» пригрозил протестом «Мерседесу» в случае использования DAS на ГП Австралии

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко объявил, что команда подаст протест на «Мерседес», если «Серебряные стрелы» не откажутся от использования новаторской системы рулевого управления под названием DAS на Гран-при Австралии.
Напомним, DAS впервые была продемонстрирована в ходе официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Система позволяет изменять угол схождения колёс непосредственно во время движения.
«Мы считаем, что система не соответствует правилам. Поэтому мы подадим протест, если «Мерседес» использует DAS в Мельбурне», — приводит слова Марко F1-Insider.
Также сообщается, что «Рено» готовится подать протест на «Рейсинг Пойнт». В «Рено» посчитали, что инженеры «Рейсинг Пойнт» скопировали некоторые решения «Мерседеса» в области аэродинамики, а это запрещено регламентом.
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