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«Ред Булл» пригрозил протестом «Мерседесу» в случае использования DAS на ГП Австралии

«Ред Булл» пригрозил протестом «Мерседесу» в случае использования DAS на ГП Австралии
Авто / Формула-1 0

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко объявил, что команда подаст протест на «Мерседес», если «Серебряные стрелы» не откажутся от использования новаторской системы рулевого управления под названием DAS на Гран-при Австралии.

Напомним, DAS впервые была продемонстрирована в ходе официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Система позволяет изменять угол схождения колёс непосредственно во время движения.

«Мы считаем, что система не соответствует правилам. Поэтому мы подадим протест, если «Мерседес» использует DAS в Мельбурне», — приводит слова Марко F1-Insider.

Также сообщается, что «Рено» готовится подать протест на «Рейсинг Пойнт». В «Рено» посчитали, что инженеры «Рейсинг Пойнт» скопировали некоторые решения «Мерседеса» в области аэродинамики, а это запрещено регламентом.

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