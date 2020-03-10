«Ситуация со спонсорами на „Дакар-2021“ никакая. Их нет». Карякин — о падении курса рубля

Российский гонщик Сергей Карякин заявил, что падение курса рубля на фоне стремительного падения цен на нефть негативно повлияет на его шансы выступить на ралли-марафоне «Дакар»-2021.



«Ситуация с курсом рубля точно отразится на нашей команде. Причём даже не столько коснётся стоимости участия (к слову, поднимется примерно на 20%), сколько скажется на работе со спонсорами. Экономическая ситуация ухудшится. И, безусловно, это повлияет на возможность поддерживать нашу команду.

Абсолютно точно, что календарь соревнования придётся урезать. Мечта об участии в Кубке мира FIA остается несбыточной. Ситуация и так была достаточно трудная, а с нынешним курсом доллара и евро становится неподъёмной.



Наши спонсорские запросы эта ситуация с курсом, может, и увеличит, но не факт, что нам выделят такие деньги. На данный момент ситуация со спонсорами на „Дакар-2021“ никакая. Их нет, и пока нет инициативы и возможности переговорить с партнерами», — заявил Карякин.