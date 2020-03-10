«Ситуация со спонсорами на „Дакар-2021“ никакая. Их нет». Карякин — о падении курса рубля

Российский гонщик Сергей Карякин заявил, что падение курса рубля на фоне стремительного падения цен на нефть негативно повлияет на его шансы выступить на ралли-марафоне «Дакар»-2021.
«Ситуация с курсом рубля точно отразится на нашей команде. Причём даже не столько коснётся стоимости участия (к слову, поднимется примерно на 20%), сколько скажется на работе со спонсорами. Экономическая ситуация ухудшится. И, безусловно, это повлияет на возможность поддерживать нашу команду.
Абсолютно точно, что календарь соревнования придётся урезать. Мечта об участии в Кубке мира FIA остается несбыточной. Ситуация и так была достаточно трудная, а с нынешним курсом доллара и евро становится неподъёмной.
Наши спонсорские запросы эта ситуация с курсом, может, и увеличит, но не факт, что нам выделят такие деньги. На данный момент ситуация со спонсорами на „Дакар-2021“ никакая. Их нет, и пока нет инициативы и возможности переговорить с партнерами», — заявил Карякин.
- 10 марта 2020
-
17:37
-
17:35
-
16:14
-
15:55
-
15:34
-
15:00
-
13:26
-
13:16
-
13:00
-
12:10
-
11:00
-
10:19
-
09:04
-
00:04
- 9 марта 2020
-
22:24
-
21:42
-
20:46
-
20:42
-
19:48
-
18:42
-
17:30
-
16:00
-
15:13
-
14:00
-
13:11
-
12:10
-
11:13
-
10:12
-
09:09
-
00:46
-
00:22
- 8 марта 2020
-
23:01
-
21:02
-
19:28
-
18:41