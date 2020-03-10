Ван дер Гарде: Латифи станет главным разочарованием сезона, у него нет перспектив в Ф-1

Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде поделился мнением о новичке команды «Уильямс» Николасе Латифи. По мнению ван дер Гарде, Латифи не сможет показать хороший результат на фоне своего напарника — Джорджа Расселла.



«Думаю, что Николас Латифи станет главным разочарованием предстоящего сезона. Я думаю, что Николас недостаточно хорош. Ему будет очень тяжело в одной команде с таким пилотом, как Джордж Расселл, который доказал, что у него есть талант, в GP3 и Формуле-2.



Спонсорские вливания Латифи помогут команде „Уильямс“ выжить. Однако я не жду от него прорыва. Мне кажется, что у Латифи нет перспектив в Формуле-1», — приводит слова Гидо ван дер Гарде Formule1.



Латифи в предстоящем сезоне станет единственным новичком в Формуле-1.