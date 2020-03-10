Росберг: Ферстаппен — единственный, кто выступает на уровне Хэмилтона

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился ожиданиями от сезона-2020. По словам немца, единственным пилотом, который сможет составить конкуренцию действующему чемпиону Льюису Хэмилтону, будет гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Ферстаппен — единственный, кто выступает на уровне Хэмилтона. У Макса тот же редкий, исключительный талант, что и у Льюиса. Если у него будет конкурентоспособная машина, нет сомнений, что он поборется за титул в нынешнем году.

Вместе с тем нельзя говорить, что Ферстаппен лучше Хэмилтона. Льюис может стать лучшим пилотом в истории. Как бы то ни было, я оптимистично настроен по поводу предстоящего сезона и думаю, что «Ред Булл» и «Феррари» поборются с «Мерседесом», — приводит слова Росберга GPblog.