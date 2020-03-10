Ральф Шумахер: автоспорт в Германии умирает

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что немецкий автоспорт находится в глубоком кризисе. По его словам, это связано с отсутствием нормальной подготовки кадров в молодёжных сериях.

«Мне нравится работать с молодёжью. Но, к сожалению, в Германии есть одна проблема: здесь практически нет картинга. Особенно, если сравнивать с Великобританией и Италией. Конечно, вы замечаете это. Автоспорт в Германии умирает. Если ничего не предпринять в ближайшее время, он умрёт.

Пилотаж больше не является модной тенденцией для родителей, детей и общественности в целом. Кроме того, ФИА непоследовательна в продвижении молодых пилотов. У нас слишком много серий, 90 неплохих машин при 50–60 хороших пилотах. К тому же ФИА не может уследить за соблюдением финансовых ограничений в региональных Формулах, где стоимость машины не должна превышать € 110 тыс.

На сегодняшний день выступление в молодёжных сериях обходится в € 1,5 млн, а в Формуле-2 это стоит на € 1 млн дороже. Это абсурдные цены. ФИА нужно работать лучше, сократить и централизовать серии», — приводит слова Ральфа Шумахера Speedweek.