Леклер: сегодня люди в «Феррари» доверяют мне больше

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ожидает, что новый сезон Формулы-1 сложится для него легче, чем предыдущий. По его словам, теперь в команде ему доверяют больше, чем раньше.

«Чувствую себя более комфортно, знаю, чего мне ожидать. Минувший сезон был сложным. Я был совсем молод, то был лишь мой второй год в Формуле-1. Сегодня люди в „Феррари“ доверяют мне больше, когда я что-то говорю. Я провёл в команде сезон и они знают мои способности.

Я научился быть более терпеливым. В прошлом году я постоянно спешил и хотел быть быстрее всех в каждой сессии. В результате, я допустил совершенно не нужную ошибку в Баку. В 2019 году было упущено много возможностей. Не хочу, чтобы это повторилось в 2020 году. Это главная цель. Ошибки сделали меня сильнее, главная цель — не повторять их вновь", — приводит слова Леклера Nextgen-Auto.