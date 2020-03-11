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В Формуле-Е из-за коронавируса отменили уже третью гонку

В Формуле-Е из-за коронавируса отменили уже третью гонку
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

В Формуле-Е из-за риска распространения коронавируса отменили этап в столице Индонезии Джакарте, который должен был пройти 6 июня. Ранее в чемпионате отменили этап в Санье (Китай) и Риме (Италия).

«Мы продолжим внимательно следить за ситуацией вместе с властями и организационным комитетом этапа в Джакарте, чтобы оценить возможность проведения гонки в другое время», — говорится в заявлении Формулы-Е.

Напомним, из-за коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Так, в Формуле-1 уже перенесли на неопределённую дату Гран-при Китая, который изначально должен был пройти с 17 по 19 апреля. Под вопросом оказалось проведение Гран-при Вьетнама, который запланирован на период с 3 по 5 апреля.

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