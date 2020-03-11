У сотрудников «Макларена» и «Хааса» заподозрили коронавирус

У одного сотрудника команды Формулы-1 «Макларен» и двух сотрудников «Хааса» выявлены симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении коронавирусной инфекцией, сообщает Daily Express.
В настоящее время команды Ф-1 находятся в Мельбурне, где в ближайшие выходные пройдёт Гран-при Австралии. Сообщается, что сотрудники уже сдали анализы, результаты которых станут известны в течение пяти дней. До этого им предстоит оставаться в отеле в режиме карантина.
Напомним, из-за коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Так, в Формуле-1 уже перенесли на неопределённую дату Гран-при Китая, который изначально должен был пройти с 17 по 19 апреля. Под вопросом оказалось проведение Гран-при Вьетнама, который запланирован на период с 3 по 5 апреля.
- 11 марта 2020
-
11:21
-
10:34
-
10:06
-
09:17
-
09:00
-
01:02
- 10 марта 2020
-
23:59
-
22:46
-
21:57
-
20:42
-
20:01
-
18:34
-
17:37
-
17:35
-
16:14
-
15:55
-
15:34
-
15:00
-
13:26
-
13:16
-
13:00
-
12:10
-
11:00
-
10:19
-
09:04
-
00:04
- 9 марта 2020
-
22:24
-
21:42
-
20:46
-
20:42
-
19:48
-
18:42
-
17:30
-
16:00
-
15:13