У сотрудников «Макларена» и «Хааса» заподозрили коронавирус

У одного сотрудника команды Формулы-1 «Макларен» и двух сотрудников «Хааса» выявлены симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении коронавирусной инфекцией, сообщает Daily Express.

В настоящее время команды Ф-1 находятся в Мельбурне, где в ближайшие выходные пройдёт Гран-при Австралии. Сообщается, что сотрудники уже сдали анализы, результаты которых станут известны в течение пяти дней. До этого им предстоит оставаться в отеле в режиме карантина.

Напомним, из-за коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Так, в Формуле-1 уже перенесли на неопределённую дату Гран-при Китая, который изначально должен был пройти с 17 по 19 апреля. Под вопросом оказалось проведение Гран-при Вьетнама, который запланирован на период с 3 по 5 апреля.