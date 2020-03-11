Ферстаппен обозначил допустимое отставание «Ред Булл» от «Мерседеса»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями в преддверии Гран-при Австралии, который пройдёт с 13 по 15 марта. По его мнению, «Ред Булл» сможет побороться за титул, если отставание от «Мерседеса» в начале сезона не будет превышать двух-трёх десятых секунды на круге; в противном случае его команду ожидает поражение.

«Надеюсь, мы сразу же сможем бороться за победы. Мы должны уступать лидерам не более двух-трёх десятых. Сезон долгий, и случиться может что угодно.

Но нам придётся тяжело, если отставание составит полсекунды или больше. Поддерживать темпы развития машины «Мерседеса» нелегко. Будет обидно, если так произойдёт, но ничего не поделаешь», — приводит слова Ферстаппена de Telegraaf.