Вольф порадовался, что у «Мерседеса» возникли проблемы с мотором на тестах
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал проблемы с двигателем, которые возникали у команды в ходе официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. По его словам, хорошо, что неприятности возникли именно на тестах, когда ещё есть время разобраться, что случилось, а не в ходе напряжённого сезона.
«Мы столкнулись с проблемами с надёжностью на тестах. Их надо было решить. Мы рады, что такие неприятности случились на тестах, а не в ходе гоночного уик-энда, потому что так можно починить всё, не рискуя получить штраф (за замену компонентов мотора. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».
Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона Формулы-1, пройдёт с 13 по 15 марта.
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