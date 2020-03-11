В Бахрейне могут провести сразу два этапа Формулы-1

В Бахрейне могут пройти сразу две гонки Формулы-1, утверждает издание GP Today. Причина — вспышка коронавируса, из-за которой в Ф-1 уже перенесли Гран-при Китая на неопределённую дату и могут перенести Гран-при Вьетнама.

Издание утверждает, что этот вопрос может быть решён в течение ближайших 48 часов.

«Чейз Кэри (генеральный директор Ф-1. — Прим. «Чемпионата») сейчас во Вьетнаме. Вероятно, он решит, проводить или не проводить гонку и какие могут быть варианты», — сообщил источник.

Гран-при Бахрейна пройдёт с 20 по 22 марта. Если этап во Вьетнаме отменят, вместо него в те же сроки могут провести ещё один этап в Бахрейне — с 3 по 5 апреля.

Напомним, Гран-при Австралии, первый этап сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.