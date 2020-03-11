Экклстоун уверен, что Ферстаппен сможет победить Хэмилтона

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сможет победить шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
«Хорошо, что есть такой пилот, как Льюис Хэмилтон. Это как с Мухаммедом Али в боксе. Люди хотят видеть вживую, как он потерпит поражение. Я был там, когда Али проиграл. Это позитивная сторона.
Кто сможет сбросить его с трона? Кто не просто победит, но и преподаст Льюису гоночный урок? Есть один гонщик, который на это способен и который непременно это сделает. Это Макс Ферстаппен. У Хэмилтона много соперников, но, безусловно, побить его по силам именно Ферстаппену.
Многие люди, и не только голландцы, уверены, что Ферстаппен будет так же быстр, если не быстрее, чем Хэмилтон, на одинаковой технике», — приводит слова Берни Экклстоуна GPBlog.
- 11 марта 2020
-
18:52
-
17:50
-
16:07
-
15:05
-
14:02
-
12:47
-
12:04
-
11:21
-
10:34
-
10:06
-
09:17
-
09:00
-
01:02
- 10 марта 2020
-
23:59
-
22:46
-
21:57
-
20:42
-
20:01
-
18:34
-
17:37
-
17:35
-
16:14
-
15:55
-
15:34
-
15:00
-
13:26
-
13:16
-
13:00
-
12:10
-
11:00
-
10:19
-
09:04
-
00:04
- 9 марта 2020
-
22:24
-
21:42