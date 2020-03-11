Экклстоун уверен, что Ферстаппен сможет победить Хэмилтона

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сможет победить шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.



«Хорошо, что есть такой пилот, как Льюис Хэмилтон. Это как с Мухаммедом Али в боксе. Люди хотят видеть вживую, как он потерпит поражение. Я был там, когда Али проиграл. Это позитивная сторона.



Кто сможет сбросить его с трона? Кто не просто победит, но и преподаст Льюису гоночный урок? Есть один гонщик, который на это способен и который непременно это сделает. Это Макс Ферстаппен. У Хэмилтона много соперников, но, безусловно, побить его по силам именно Ферстаппену.



Многие люди, и не только голландцы, уверены, что Ферстаппен будет так же быстр, если не быстрее, чем Хэмилтон, на одинаковой технике», — приводит слова Берни Экклстоуна GPBlog.