«Мерседес» будет использовать DAS на Гран-при Австралии

Команда Формулы-1 «Мерседес» не станет отказываться от использования системы DAS даже под угрозой протеста со стороны «Ред Булл».



«В 2018 году мы не могли себе такое позволить и отказались от использования колёсных дисков, поскольку мы уже выиграли чемпионат. Но сейчас только начало сезона, и у нас нет причин отказываться от того, что даст нам хоть какое-то преимущество перед „Ред Булл“ и „Феррари“. DAS останется на машине, даже если кто-то решит подать протест», — цитирует неназванного представителя «Мерседеса» Auto Motor und Sport.



Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко объявил, что команда подаст протест на «Мерседес», если «Серебряные стрелы» не откажутся от использования новаторской системы рулевого управления под названием DAS на Гран-при Австралии.