К гонщикам «Ред Булл» на интервью не подпускали ближе чем на два метра из-за коронавируса

На Гран-при Австралии оказала влияние пандемия коронавируса. Автограф-сессии были отменены, вместо них пилоты проведут специальные сессии интервью с фанатами.
Так, во время такого интервью пилоты «Ред Булл» Макс Ферстапен и Александер Албон находились на расстоянии двух метров от журналистов и болельщиков, ближе к гонщикам австрийской команды никого не подпускали.
«Сейчас атмосфера разительно отличается от той, что была в Мельбурне в прошлом году. Это заметно во время прогулки по городу. Я не знаю, какие меры были приняты для защиты людей здесь, но мы надеемся найти оптимальный баланс, поскольку проблема действительно серьёзная. Вместе с тем мы не можем полностью отказаться от общения с болельщиками», — приводит слова Александера Албона Motorsport.
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