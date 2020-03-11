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К гонщикам «Ред Булл» на интервью не подпускали ближе чем на два метра из-за коронавируса

К гонщикам «Ред Булл» на интервью не подпускали ближе чем на два метра из-за коронавируса
Авто / Формула-1 0

На Гран-при Австралии оказала влияние пандемия коронавируса. Автограф-сессии были отменены, вместо них пилоты проведут специальные сессии интервью с фанатами.

Так, во время такого интервью пилоты «Ред Булл» Макс Ферстапен и Александер Албон находились на расстоянии двух метров от журналистов и болельщиков, ближе к гонщикам австрийской команды никого не подпускали.

«Сейчас атмосфера разительно отличается от той, что была в Мельбурне в прошлом году. Это заметно во время прогулки по городу. Я не знаю, какие меры были приняты для защиты людей здесь, но мы надеемся найти оптимальный баланс, поскольку проблема действительно серьёзная. Вместе с тем мы не можем полностью отказаться от общения с болельщиками», — приводит слова Александера Албона Motorsport.

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