Motorsport Week: Гран-при Вьетнама будет отложен из-за пандемии коронавируса

Первый в истории Гран-при Вьетнама будет отложен из-за пандемии коронавируса, сообщает Motorsport Week. По информации источника, окончательное решение о судьбе этапа ещё не принято, однако о его переносе будет объявлено в ближайшее время, если ситуация не улучшится в ближайшие дни, что кажется маловероятным.



Несмотря на то что официально во Вьетнаме зафиксировано всего 30 случаев заражения коронавирусом, считается, что на самом деле эта цифра может быть намного выше, поскольку Вьетнам граничит с Китаем, где и были зарегистрированы первые случаи заболевания. Место проведения этапа Формулы-1 находится всего в 350 километрах от границы с Китаем.



Ранее на неопределённый срок был перенесён этап в Китае. Гонка в Бахрейне из-за коронавируса пройдёт при пустых трибунах.